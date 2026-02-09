António José Seguro, vencedor das eleições presidenciais, deixou hoje a primeira palavra para as pessoas atingidas pelo mau tempo, prometeu que não as esquecerá nem abandonará e disse que irá visitar as zonas afetadas para ver se os apoios chegam.

“Não vos esquecerei e não vos abandonarei”, disse Seguro, num auditório completamente cheio no Centro Cultural e de Congressos das Caldas da Rainha, local onde apresentou a candidatura, comemorou a passagem em primeiro da primeira volta e esta noite celebrou a vitória das eleições presidenciais com o melhor resultado de sempre.

A primeira palavra que quis deixar foi de pesar pelas vidas perdidas no mau tempo, de condolências e solidariedade total com quem ficou sem casa ou sem empresa.

“A solidariedade portuguesa foi heroica, mas não pode nunca substituir a responsabilidade do Estado”, disse.