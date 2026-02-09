diario as beiras
Seguro promete não esquecer nem abandonar pessoas afetadas pelo mau tempo

08 de fevereiro de 2026 às 23 h20
António José Seguro, vencedor das eleições presidenciais, deixou hoje a primeira palavra para as pessoas atingidas pelo mau tempo, prometeu que não as esquecerá nem abandonará e disse que irá visitar as zonas afetadas para ver se os apoios chegam.

“Não vos esquecerei e não vos abandonarei”, disse Seguro, num auditório completamente cheio no Centro Cultural e de Congressos das Caldas da Rainha, local onde apresentou a candidatura, comemorou a passagem em primeiro da primeira volta e esta noite celebrou a vitória das eleições presidenciais com o melhor resultado de sempre.

A primeira palavra que quis deixar foi de pesar pelas vidas perdidas no mau tempo, de condolências e solidariedade total com quem ficou sem casa ou sem empresa.

“A solidariedade portuguesa foi heroica, mas não pode nunca substituir a responsabilidade do Estado”, disse.

