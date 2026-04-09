Seguro pede celeridade nos apoios à população para que as obras se concretizem

“É importante que os processos burocráticos e administrativos sejam ultrapassados rapidamente, para que os apoios, após as tempestades, cheguem às pessoas”, afirmou ontem o Presidente da República, António José Seguro, durante uma visita realizada aos concelhos de Penela, Soure, Montemor-o-Velho e Coimbra, fortemente fustigados.

O Chefe de Estado chegou durante a manhã ao quartel dos Bombeiros Voluntários de Penela e visitou de seguida o troço do IC3, que desabou com as intempéries. Foi neste momento que António José Seguro esclareceu que ainda há mais de metade apoios para entregar às famílias.

“Neste momento há um inventário de cerca de mil milhões de apoios. Só foi ainda feito o pagamento de cerca de um terço desses apoios. Foi nesse sentido que estive a trabalhar com o representante das companhias de seguro em Portugal para tentar perceber como é que os apoios podem chegar mais depressa aos cidadãos”, afirmou.

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