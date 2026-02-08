O candidato presidencial António José Seguro pediu hoje aos eleitores que aproveitem “a aberta no mau tempo” para ir votar e dizer “o que querem e quem querem para Presidente da República”.

Seguro votou na Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro, nas Caldas da Rainha, pelas 10:30, acompanhado pela mulher, Margarida Maldonado Freitas e, à saída, em declarações aos jornalistas as primeiras palavras foram de condolências à família do bombeiro que morreu em Campo Maior na véspera e também de solidariedade a todas as famílias afetadas pelo mau tempo.

“Eu espero que esta abertura de tempo permita que as pessoas venham votar. Este é o momento em que o povo é soberano, em que cada voto conta e decide mesmo o futuro do nosso país”, apelou, considerando que esta é uma decisão “muito importante”.

O candidato mais votado na primeira volta das presidenciais deixou um apelo às pessoas para que se dirijam às urnas e “venham dizer o que querem e quem querem para Presidente da República”.

As assembleias de voto abriram às 08:00 de hoje em Portugal Continental e na Madeira para a segunda volta das eleições presidenciais, encerrando às 19:00.

Nos Açores, as mesas de voto abrem e encerram uma hora depois em relação à hora de Lisboa, devido à diferença horária.

Há, no entanto, municípios onde o ato eleitoral foi adiado devido à devastação provocada pelo mau tempo das últimas semanas, que provocou 14 mortos, centenas de feridos e desalojados, e deixou um rastro de destruição.

Mais de 11 milhões de eleitores são chamados a escolher o novo Presidente da República, num sufrágio que opõe António José Seguro a André Ventura, os dois mais votados em 18 de janeiro.

No primeiro sufrágio, Seguro obteve 31,1% dos votos e Ventura, 23,52%, segundo o edital do apuramento geral dos resultados.