O Presidente da República eleito, António José Seguro, afirmou hoje que deixa de ver André Ventura como adversário, frisando que partilham o dever de “trabalhar por um Portugal mais desenvolvido” e que a maioria que o elegeu extingue-se esta noite.

“Uma palavra para o meu adversário na segunda volta das presidenciais. Como várias vezes o disse, como democrata, todos os que concorreram comigo neste processo eleitoral merecem o meu respeito. Como futuro Presidente da República, acrescento que a partir desta noite deixámos de ser adversários, e temos agora o dever partilhado de trabalhar por um Portugal mais desenvolvido e mais justo”, afirmou.

António José Seguro fazia o discurso de vitória perante um auditório completamente cheio no Centro Cultural e de Congressos das Caldas da Rainha, local onde apresentou a candidatura, comemorou a passagem em primeiro da primeira volta e esta noite celebrou a vitória das eleições presidenciais com o melhor resultado de sempre.

O vencedor das eleições presidenciais frisou ainda que a maioria que o elegeu “extingue-se hoje”, aceitando “com muita humildade e emoção” a confiança dada pelos portugueses e garantindo que será um chefe de Estado de “todos, todos, todos os portugueses”.