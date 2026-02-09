diario as beiras
Nacional

Seguro é o Presidente com maior número de votos de sempre

08 de fevereiro de 2026 às 22 h46
0 comentário(s)

António José Seguro tornou-se hoje no Presidente da República eleito com o maior número de votos expressos em 50 anos de democracia, ao superar os 3.459.521 de Mário Soares no sufrágio de 1991.

Na segunda volta das eleições presidenciais de hoje, o antigo secretário-geral do Partido Socialista chegou aos 3.477.717 de votos quando ainda faltavam apurar 21 freguesias e oito consulados, de acordo com os dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

08 de fevereiro

Seguro garante que deixa de ver Ventura como adversário a partir desta noite
08 de fevereiro

Seguro promete não esquecer nem abandonar pessoas afetadas pelo mau tempo
08 de fevereiro

Lula da Silva diz que eleição de Seguro é "vitória da democracia"
08 de fevereiro

Ligação ferroviária Formoselha–Coimbra-B retomada a partir desta segunda-feira

Nacional

Nacional
08 de fevereiro às 23h33

Seguro garante que deixa de ver Ventura como adversário a partir desta noite

0 comentário(s)
Nacional
08 de fevereiro às 23h20

Seguro promete não esquecer nem abandonar pessoas afetadas pelo mau tempo

0 comentário(s)
Nacional
08 de fevereiro às 23h16

Lula da Silva diz que eleição de Seguro é “vitória da democracia”

0 comentário(s)