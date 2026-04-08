Presidência Aberta

Seguro com intenções de marcar presença no Europeu de Canoagem

08 de abril de 2026 às 16 h09
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António José Seguro visitou o Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho | Fotografia: DB - Pedro Filipe Ramos

O Presidente da República, António José Seguro, prometeu tentar marcar presença no Campeonato de Europa de Canoagem, que decorre em junho no Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho.

No início do mês de abril, o presidente da Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, José Veríssimo, anunciou que o Centro de Alto Rendimento  estará em condições de receber o Campeonato de Europa de Canoagem de velocidade, marcado para os dias 12, 13 e 14 de junho.

“Felizmente posso assegurar que vamos ter o campeonato da Europa. Não garantimos que todo o equipamento esteja já requalificado, mas vamos ter as condições mínimas de funcionamento”, disse ao DIÁRIO AS BEIRAS.

Recorde-se que os prejuízos provocados pelas inundações e pelas cheias do Mondego colocaram em risco a realização da competição.

Texto de:António Cerca Martins

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