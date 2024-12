Sede do GD Maiorca foi assaltada

O Grupo Desportivo de Maiorca foi ontem assaltado. O clube que milita na 1.ª divisão da Associação de Futebol de Coimbra revelou, através de uma publicação feita na rede social Facebook, que a sede foi assaltada durante a noite de sábado para domingo.

Segundo a mesma publicação, os assaltantes levaram “bebidas, um frigorífico, máquinas de cerveja, registadora, uma televisão, um fogão, uma salamandra, entre outros”. Na publicação, o clube de Maiorca, no concelho da Figueira da Foz, frisou ainda que os assaltantes deixaram “um rasto de destruição”, mostrando-se “desolado” com a situação.

Ao DIÁRIO AS BEIRAS, o presidente e treinador da equipa sénior do Maiorca, Pedro Godinho, lamentou o assalto.

| Leia a notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS