diario as beiras
Coimbra

Sede da Junta de S. Martinho do Bispo alvo de buscas da PJ

19 de março de 2026 às 13 h24
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Foto DR

A sede da Junta de Freguesia de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades, em Coimbra, foi ontem alvo de buscas da Polícia Judiciária (PJ) “devido a um processo administrativo relativo ao anterior executivo liderado por Jorge Veloso”, informou a atual presidente Laura Fonseca.

“Estiveram cá ontem durante a manhã devido a um processo administrativo sobre uma matéria específica. Neste momento não posso dizer mais”, disse ao DIÁRIO AS BEIRAS.

| Mais informações na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

 

Autoria de:

Afonso Pereira Bastos

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