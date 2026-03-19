A sede da Junta de Freguesia de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades, em Coimbra, foi ontem alvo de buscas da Polícia Judiciária (PJ) “devido a um processo administrativo relativo ao anterior executivo liderado por Jorge Veloso”, informou a atual presidente Laura Fonseca.

“Estiveram cá ontem durante a manhã devido a um processo administrativo sobre uma matéria específica. Neste momento não posso dizer mais”, disse ao DIÁRIO AS BEIRAS.

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