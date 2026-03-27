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Coimbra

Secção de Jornalismo reclama dívida de 3 500 euros à AAC

26 de março de 2026 às 19 h00
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Secção de Jornalismo realiza a publicação periódica “Jornal A Cabra” | Fotografia: Arquivo DB

A Secção de Jornalismo da Associação Académica de Coimbra (SF/AAC) acusou a Direção-Geral da AAC (DG/AAC) de ter uma dívida de 3.500 euros.

Na nota de repúdio publicada nas suas redes sociais, a secção cultural responsável pela publicação periódica “Jornal A Cabra”, acusou a DG/AAC de ficar em sua posse com o dinheiro proveniente de um protocolo celebrado entre a secção e a Universidade de Coimbra (UC). Segundo o protocolo exposto pela secção, a UC comprometia-se a apoiar cerca de um terço da atividade.

Nesta mesma nota, a SJ/AAC revelou que a UC transferiu para a conta da DG/AAC mil euros em 2023, e 1.250 euros tanto em 2024 como em 2025, mas ressalvando que esse dinheiro nunca tinha sido depois enviado para a conta bancária da própria secção.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS 

Autoria de:

António Cerca Martins

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