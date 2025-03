São João ganha no Algarve e evoca Fábio Mendes

Triunfo categórico do São João, no Pavilhão Montes de Alvor, concelho de Portimão – o mesmo recinto onde, há quase seis anos anos, o clube conimbricense viveu um dos momentos mais trágicos da sua história, com a morte, na quadra, do seu atleta Fábio Mendes.

Em jogo da 3.ª jornada da fase de apuramento de campeão do Nacional da 2.ª Divisão, disputado no passado sábado, a equipa treinada por Alcides Lopes, “Cidinho”, venceu (5-2) o Portimonense e voltou a “encostar” ao lugar cimeiro da tabela, que continua a ser pertença do Famalicão.

