O banco apoia o segmento jovem através de crédito com garantia pública, tendo-lhe cabido um montante de 259 milhões de euros em garantias O banco Santander foi distinguido com o Prémio Cinco Estrelas na categoria de “Crédito Habitação”. A instituição bancária revelou ontem que obteve uma pontuação global de 79,4%, num estudo que envolveu 4.150 consumidores e avaliou critérios como satisfação com a experiência, intenção de recomendação, relação qualidade-preço, confiança na marca e inovação. De acordo com o Santander, “esta distinção reforça a posição do Santander como um dos líderes no financiamento à habitação em Portugal, com cerca de 20% dos novos créditos concedidos”. Em comunicado, o banco afirma que se distingue “pela rapidez de resposta e pelo acompanhamento por especialistas ao longo de todo o processo, refletido no elevado índice de satisfação na contratação (NPS)”. O processo pode ser tratado de forma 100% online até à escritura, reduzindo a necessidade de deslocações e acelerando decisões. Em 2025, o Santander concedeu créditos à habitação a mais de 12.000 jovens, reforçando o seu papel de apoio a quem está a dar os primeiros passos na compra de casa. “O Crédito Habitação é claramente um dos produtos estrela no Santander. Investimos de forma contínua, não só na diversidade e competitividade da oferta, mas sobretudo na melhoria da experiência dos nossos clientes, refere Miguel Belo de Carvalho, administrador executivo.