diario as beiras
Figueira da Foz

Santana Lopes quer porto com administração própria

09 de janeiro de 2026 às 12 h25
0 comentário(s)
Fotografia: Arquivo

O presidente da Câmara da Figueira da Foz defendeu ontem que o Porto da Figueira da Foz deve voltar a ter uma administração própria.

“Esta orgânica dos dois portos é prejudicial ao Porto da Figueira da Foz. O Porto da Figueira exige uma administração todos os dias”, advogou Santana Lopes, na reunião de câmara.

Em declarações aos jornalistas, no final da sessão, Santana Lopes afirmou: “Não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Há aqui uma gestão muito complexa que exige uma administração só para a Figueira”.

| Pode ler a notícia na integra na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Jot'Alves

