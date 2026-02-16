O presidente da Câmara da Figueira da Foz dirigiu-se aos figueirenses no fim de semana, através de um vídeo transmitido na página do município no Facebook, para falar sobre “este tempo que estamos a atravessar e as perspetivas para o tempo que aí vem”.

Santana Lopes falou acerca dos estragos produzidos pela depressão Kristin no concelho, mas também sobre o adiamento do Carnaval, a prova internacional de ciclismo Figueira Champions ou as novas ofertas do Campus da Universidade de Coimbra. E anunciou a criação de um gabinete de apoio às vítimas da tempestade.

O processo de candidaturas aos apoios anunciados pelo Governo para fazer face aos prejuízos causados pela intempérie, destinados a empresas e pessoas, frisou o autarca figueirense, está em marcha na plataforma digital da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro.

“Já foram submetidas muitas candidaturas num volume de muitas centenas de milhares de euros. Disseram-nos o que 162 já estavam submetidas, mas muitas mais irão acontecer”, destacou Santana Lopes.

