O motorista Sancho Antunes, que foi candidato do ADN à Câmara de Coimbra, foi nomeado coordenador técnico de uma secção de assessoria ao conselho de administração dos Serviços Municipalizados dos Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) criada há 15 dias.

De acordo com uma comunicação interna de terça-feira a que a agência Lusa teve acesso, o presidente dos SMTUC, Eduardo Barata, nomeou Sancho Antunes, trabalhador da casa, para exercer funções na categoria de coordenador técnico na Secção de Apoio e Assessoria do Conselho de Administração dos Transportes Urbanos de Coimbra.

Sancho Antunes, motorista dos SMTUC, pertence à Comissão de Trabalhadores (CT) e foi o cabeça de lista da candidatura do ADN à Câmara de Coimbra, com 0,54% dos votos nas eleições de outubro de 2025.

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