Rovisco Pais terá licenciatura já em 2026 e mestrados e doutoramentos até 2030

Foi “um dia muito importante” para a presidente da Câmara de Cantanhede. Helena Teodósio falava após a apresentação da 6.ª edição da pós-graduação em Integração Sensorial da Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Politécnico de Coimbra (ESTeSC), que se instala agora no Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro-Rovisco Pais, na Tocha, com 65 alunos. “É o arranque da colaboração estabelecida em memorando a Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra, o Rovisco Pais e a ESTeSC” que vai permitir “outros voos”, avançou a edil.

Tudo começou quando a ESTeSC percebeu que “esta 6.ª edição tinha de ocorrer num espaço diferente”, explicou o presidente Graciano Paulo, e nasceu a “ideia de olhar para um centro que pudesse acolher a pós-graduação mas, depois, a partir daí, dar um salto diferenciador nesta área”.

A reunião com a ULS e a Câmara de Cantanhede permitiu identificar o Rovisco Pais como “o caldo certo para conjugar o ensino, a prestação de cuidados e a investigação num futuro muito próximo.

