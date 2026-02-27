A mota principal da Ilha da Morraceira, dique que protege as salinas e as explorações de piscicultura da água doce, cedeu em duas zonas, uma em frente a Vila Verde, no leito principal do Rio Mondego, e a outra a sul.

Foi o excesso de água no estuário do Rio Mondego, devido às cheias, que fez colapsar as duas zonas da mota exterior. Entretanto, teme-se que haja mais ruturas e que o mesmo aconteça com as motas interiores, ou seja, as barreias de terra que delimitam cada exploração de sal ou viveiro de peixe, e que o efeito dominó ponha em causa a produção total na ilha e na área adjacente.

“Quando há preia-mar, a água sobe mais do que o normal. Acredito que, com as marés maiores, a Morraceira fique dividida a meio. E quando uma mota interior quebra, produz-se o efeito dominó e atinge outras explorações”, sustentou o salicultor Nuno Amaro, em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS.

