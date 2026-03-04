diario as beiras
Coimbra

Rita Matias considera que AAC é “associação residual”

04 de março de 2026 às 11 h19
0 comentário(s)
DB/Emanuel Pereira

A deputada à Assembleia da República do Chega e coordenadora nacional da Juventude Chega, Rita Matias, esteve ontem em Coimbra para transmitir uma mensagem de força aos jovens apoiantes do partido e criticar a postura da Associação Académica de Coimbra (AAC) que, após Assembleia Magna, decidiu manter a exclusão do partido do “quotidiano político e social” da instituição.

“Mesmo que tentem cancelar o partido Chega das atividades promovidas pela Associação Académica [de Coimbra], que é uma associação residual que representa um conjunto de indivíduos normalmente associados a alguns partidos à esquerda, nós queremos dizer a estes jovens para continuarem a estudar, para continuarem a busca da verdade, porque é isto que é a universidade”, sublinhou Rita Matias.

A deputada eleita, em 2025, pelo círculo de Setúbal, considerou a que a decisão de exclusão “não é democrática”, porque “essa associação [AAC] frequentemente exclui pessoas que não são de um espectro de esquerda”, frisou.

Autoria de:

Emanuel Pereira

