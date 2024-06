Rita Guerra, Capitão Fausto e Sara Correia atuam nas festas de Penacova

Capitão Fausto e Sara Correia vão atuar nas festas de Penacova, que decorrem de 17 a 21 de julho, começando com um concerto de Rita Guerra acompanhada por uma orquestra que agrega músicos das três filarmónicas do concelho.

As festas daquele concelho do interior do distrito de Coimbra começam a 17 de julho, com um concerto especial, em que a cantora Rita Guerra estará acompanhada no palco por uma orquestra composta por músicos das três bandas filarmónicas de Penacova, disse hoje o presidente da Câmara Municipal, Álvaro Coimbra, durante a apresentação do cartaz.

“É uma espécie de ‘best off’” das três filarmónicas (Boa Vontade Lorvanense, Casa do Povo de Penacova e São Pedro de Alva), notou o autarca, considerando o concerto como uma forma de motivar e valorizar aqueles grupos e assegurar-lhes “uma experiência única”.

Em palco, estarão cerca de 30 músicos de várias gerações, a acompanhar Rita Guerra, que irá apresentar um repertório com algumas das suas canções mais conhecidas.

No dia seguinte, atua Quim Barreiros e Ruizinho de Penacova, “mestre” e “pupilo”, na mesma noite, e, a 19 de julho, será o dia da atuação dos Capitão Fausto.

A 20 de julho, atua Sara Correia, “fadista com uma aproximação a outros géneros e abordagens”, e, no último dia, haverá concerto de David Antunes & The Midnight Band, referiu Álvaro Coimbra.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara salientou que o município procurou que o cartaz fosse “o mais abrangente possível” e chegasse “a todos os públicos”.

Depois de em 2023 o município ter cancelado as festas face à inflação e taxas de juro altas, foi possível este ano retomar o certame, “com uma conjuntura económica um pouco diferente”, aclarou à Lusa o autarca, referindo que o orçamento das festas se situa abaixo dos 200 mil euros.

Para além dos concertos no palco principal, haverá um palco secundário onde estarão representadas associações, bandas e grupos locais, cerca de duas dezenas de tasquinhas e uma feira de artesanato.

A entrada nestas festas é gratuita.