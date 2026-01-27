As águas do rio Mondego já chegaram às esplanadas das Docas de Coimbra, devido à tempestade Joseph. Caso a tempestade se mantenha, há uma probabilidade de as águas chegarem aos estabelecimentos comerciais.

A tempestade, que está hoje a abalar o distrito de Coimbra, fez o rio Mondego galgar também na zona do Choupalinho, dando um novo palco aos atletas de Kayak Polo para treinarem. Durante a tarde, os atletas aproveitaram a zona onde o rio galgou para treinarem a modalidade desportiva.

O executivo municipal de Coimbra realiza hoje uma conferência de imprensa a divulgar as medidas preventivas a adotar face às condições meteorológicas adversas previstas para as próximas horas no Parque Verde do Mondego, nas Docas, junto ao Docas Rio.

O IPMA prevê para os próximos dias um agravamento do estado do tempo, com precipitação por vezes forte, vento intenso e possibilidade de inundações urbanas, cheias e movimentos de massa.