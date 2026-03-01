José Ribau Esteves assumiu, esta sexta-feira, funções como presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) Centro.

O novo presidente tomou posse, em Évora, numa cerimónia presidida pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro.

Ribau Esteves, que sucede a Isabel Damasceno, é licenciado em Engenharia Zootécnica, pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Da sua experiência profissional destacam-se a liderança das Câmaras Municipais de Aveiro (2013-2025) e de ílhavo (1998-2013), bem como diversos cargos na Associação Nacional de Municípios Portugueses, na Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, no Comité das Regiões da União Europeia e na Entidade Regional Turismo do Centro de Portugal.

Ribau Esteves, recorde-se, foi eleito presidente da CCDRCentro, para um mandato de quatro anos, a12 de janeiro, nu­ma candidatura única, com o apoio oficial do PSD e do PS.

