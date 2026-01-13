O social-democrata Ribau Esteves foi eleito na segunda-feira presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro com cerca de 79% dos votos, revelou hoje a Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL).

Segundo os dados provisórios da DGAL, o antigo presidente das câmaras de Aveiro e Ílhavo arrecadou 2.092 votos, numas eleições em que participaram 2.647 membros do colégio eleitoral, constituído por um total de 2.860 autarcas de 77 municípios da Região Centro.

Nestas segundas eleições indiretas realizadas para esta entidade, a que Ribau Esteves se apresentou como candidato único, depois de um acordo eleitoral entre o PS e o PSD, foram ainda registados 459 votos brancos e 96 nulos.