Figueira da Foz
Revive Natureza já tem atividade no concelho
DB - Jot'Alves
O Revive Natureza, como o DIÁRIO AS BEIRAS avançou esta semana (ver edição do dia 23), lançou o concurso público para a concessão de mais dois imóveis devolutos do Estado para fins turísticos – a antiga casa florestal das Regalheiras, na freguesia de Lavos, e as antigas instalações da Guarda Fiscal da Praia de Quiaios, na freguesia de Quiaios.
Entretanto, ao abrigo do mesmo programa que tem por finalidade a reabilitação de imóveis devolutos do Estado para o setor do turismo, já se encontra em funcionamento a unidade de alojamento da Casa da Vela, na Serra da Boa Viagem.
O estabelecimento temquatro quartos e capacidade para oito pessoas e um anexo ainda sem atividade comercial.
Ler notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS
Agora vai-se gastar uns milhares valentes na recuperação dos imóveis, para passados uns meses quando os concessionados privados atirarem a toalha ao chão por não conseguirem manter o negócio aberto (que a bem da verdade, nunca seria auto-sustentável), se seguir o vandalismo para remeter os imóveis ao estado de degradação em que se encontravam antes de haver REVIVE… É algo cíclico cá na terra do tuga…