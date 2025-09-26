O Revive Natureza, como o DIÁRIO AS BEIRAS avançou esta semana (ver edição do dia 23), lançou o concurso público para a concessão de mais dois imóveis devolutos do Estado para fins turísticos – a antiga casa florestal das Regalheiras, na freguesia de Lavos, e as antigas instalações da Guarda Fiscal da Praia de Quiaios, na freguesia de Quiaios.

Entretanto, ao abrigo do mesmo programa que tem por finalidade a reabilitação de imóveis devolutos do Estado para o setor do turismo, já se encontra em funcionamento a unidade de alojamento da Casa da Vela, na Serra da Boa Viagem.

O estabelecimento temquatro quartos e capacidade para oito pessoas e um anexo ainda sem atividade comercial.

