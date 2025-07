Retificadas regras de cálculo da média dos candidatos ao superior no próximo ano

As regras de cálculo da média dos alunos candidatos ao ensino superior no próximo ano letivo foram retificadas, deixando de contar a melhor classificação às disciplinas em que têm de fazer exames finais obrigatórios.

A retificação ao regulamento do Concurso Nacional de Acesso e Ingresso no Ensino Superior Público para o ano letivo de 2025-2026 foi hoje publicada em Diário da República e retira uma alínea do artigo que define a forma como se calcula a classificação do ensino secundário.

A mudança diz respeito aos cursos do ensino secundário organizados num ciclo de três anos, deixando de existir o ponto dois que definia que no cálculo das disciplinas cuja aprovação estava sujeita a exame final obrigatório era escolhida “a melhor classificação entre a classificação interna e a classificação final da disciplina existente”.

Também o regulamento que define as regras para os candidatos a estabelecimentos privados no ano letivo de 2025-2026 foi alvo de uma retificação, hoje publicada em Diário da República, que também deixa cair a alínea que definia que seria escolhida a melhor nota, entre o resultado do exame nacional e a nota interna atribuída pela escola.

Estas regras aplicam-se apenas no próximo ano letivo, já que para os alunos que planeiam candidatar-se este verão ao ensino superior mantêm-se ainda a regra da melhor classificação entre o exame nacional e a nota interna, segundo o diploma publicado no ano passado.

Durante a pandemia de covid-19, o ministério da Educação criou regras excecionais e temporárias para a conclusão do ensino secundário e acesso ao ensino superior, como deixar de ser obrigatória a realização de exames nacionais.

Entre 2020 e 2024, os exames contaram apenas para acesso ao ensino superior. Em 2023, o governo fez novas alterações, que têm sido implementadas de forma gradual, destacando-se a obrigatoriedade de todos os alunos realizarem três exames para concluir o secundário, voltando a ser obrigatória a prova de Português.

O cálculo da média do ensino secundário também foi alterado e agora há uma ponderação diferenciada consoante a disciplina seja anual, bienal ou trienal: As disciplinas treinais (10º, 11º e 12º anos) passam a ter maior peso do que as disciplinas bienais (10º e 11º anos) ou anuais (12º ano).

Além disso, a média do secundário passa a ter um peso mínimo de 40% na nota de candidatura ao ensino superior, enquanto os exames nacionais podem ter um peso máximo de 60%.

A primeira fase dos exames nacionais deste ano terminaram na segunda-feira e a 15 de julho serão divulgados os resultados.