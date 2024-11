Requalificação da Casa do Cinema de Coimbra deve arrancar entre abril e maio de 2025

As obras de requalificação da Casa do Cinema de Coimbra, antiga sala de cinema do edifício Avenida, deverão arrancar entre abril e maio de 2025, depois de o município ter comprado o espaço em 2022.

As obras deverão arrancar entre abril e maio de 2025, com um prazo de execução de cerca de nove meses, que implicam uma intervenção de fundo naquela sala de cinema que foi reativada em 2021 e comprada pelo município um ano depois, afirmou hoje Tiago Santos, coordenador geral do festival Caminhos, uma de três entidades que gerem aquele projeto.

Em 2022, a Câmara de Coimbra comprou por 170 mil euros duas salas de cinema do edifício Avenida, estando uma delas a funcionar enquanto Casa do Cinema de Coimbra desde 2021.

Na conferência de imprensa de apresentação da 30.ª edição do Caminhos do Cinema Português, Tiago Santos agradeceu “a dedicação do município” para se encontrar uma solução de requalificação daquela sala, cuja intervenção deverá ter um custo entre 500 mil e 600 mil euros.

Face às obras, a Casa do Cinema de Coimbra está à procura de um espaço alternativo que permita assegurar uma programação regular de cinema independente, tendo encontrado como possível solução o auditório da Escola Secundária José Falcão, que irá precisar de algumas medidas de autoproteção, referiu Tiago Santos.

O presidente da Câmara de Coimbra, José Manuel Silva, disse que a autarquia está à procura de financiamento para a requalificação daquela sala de cinema, mas que a obra terá de avançar, por ser “absolutamente essencial” para manter o projeto vivo.

Já sobre a outra sala de cinema no mesmo edifício comprada pela autarquia, o município aguarda obras por parte do condomínio para resolver “graves infiltrações” que afetam o espaço, esclareceu.

José Manuel Silva disse ainda que o protocolo de gestão do espaço da Casa do Cinema de Coimbra deverá ser votado e analisado em reunião do executivo a breve prazo e realçou a importância de a autarquia continuar a apoiar o tecido cultural do concelho.