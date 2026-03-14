O presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) anunciou ontem que os trabalhos de reparação do canal de rega do Baixo Mondego vão ser iniciados na próxima semana e deverão estar concluídos até 01 de maio.

“Assumimos o compromisso de garantir água em maio para a campanha de rega”, disse Pimenta Machado, em Coimbra, no final da sessão pública “Levar a sério o desafio. Análise das cheias do Mondego de fevereiro de 2026”, que decorreu sob o dique do viaduto da A1, que ruiu em fevereiro.

A obra foi consignada ontem e a reparação do canal de rega, que ruiu na zona da Ponte dos Casais, em Coimbra, vai custar 2,9 milhões de euros.

O presidente da APA disse que, no entanto, existem variáveis que não se controlam pelo que os prazos para serem cumpridos “tem de se esperar que não haja nenhuma situação excecional”.

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