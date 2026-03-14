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Coimbra

Reparação do canal de rega do Baixo Mondego arranca na próxima semana

14 de março de 2026 às 10 h49
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DB - Pedro Filipe Ramos

O presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) anunciou ontem que os trabalhos de reparação do canal de rega do Baixo Mondego vão ser iniciados na próxima semana e deverão estar concluídos até 01 de maio.

“Assumimos o compromisso de garantir água em maio para a campanha de rega”, disse Pimenta Machado, em Coimbra, no final da sessão pública “Levar a sério o desafio. Análise das cheias do Mondego de fevereiro de 2026”, que decorreu sob o dique do viaduto da A1, que ruiu em fevereiro.

A obra foi consignada ontem e a reparação do canal de rega, que ruiu na zona da Ponte dos Casais, em Coimbra, vai custar 2,9 milhões de euros.

O presidente da APA disse que, no entanto, existem variáveis que não se controlam pelo que os prazos para serem cumpridos “tem de se esperar que não haja nenhuma situação excecional”.

Ler notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS 

Autoria de:

Agência Lusa

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