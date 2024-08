Relações China-Vietname ganham nova vitalidade

Nas relações entre países, quando se fala de “camaradas e irmãos”, muitas pessoas pensam imediatamente na China e no Vietname. Historicamente, estes dois países socialistas, que são vizinhos próximos, apoiaram-se mutuamente e aprenderam um com o outro.

No final do ano passado, os dois países anunciaram a construção “de uma comunidade de futuro compartilhado de importância estratégica”, iniciando uma nova fase no desenvolvimento das relações bilaterais.

Atualmente, num momento crucial para o desenvolvimento e a revitalização das duas nações, ambas pretendem imprimir nova vitalidade à sua relação, como ficou demonstrado nas posições conjuntas assumidas no decorrer da visita à China do Secretário-geral do Comité Central do Partido Comunista do Vietname (PCV) e Presidente vietnamita, To Lam, que decorreu entre os dias 18 e 20 do corrente mês de Agosto.

No encontro que mantiveram, os Presidentes Xi Jinping e To Lam destacaram os termos “prioridade” e “aprofundamento”. O líder chinês disse que a China considera o Vietname como prioridade na sua diplomacia de vizinhança, e que ambas as partes devem continuar a aprofundar a construção de uma comunidade de futuro compartilhado. O líder vietnamita, por seu turno, declarou que a China é uma escolha estratégica e tem a prioridade máxima na política externa do seu País. To Lam disse também que o Vietname irá aprofundar a parceria de cooperação estratégica global Vietname-China e avançar na construção da comunidade de futuro compartilhado entre as duas nações.

A confiança política é a base para o aprofundamento da construção da comunidade de futuro compartilhado entre os dois países. A China manifestou apoio ao Vietname “na manutenção da liderança do partido, seguindo um caminho socialista adaptado à própria situação e na promoção profunda da reforma e abertura e da modernização socialista”. O lado vietnamita reafirmou “o seu firme compromisso com a política de ‘Uma Só China’, o seu apoio firme à unificação nacional do país e a sua oposição resoluta a qualquer força que interfira nos assuntos internos chineses”.

No primeiro semestre deste ano, o comércio bilateral entre a China e o Vietname cresceu 20,6% em relação ao ano anterior. Durante a visita de To Lam, as duas partes também discutiram o fortalecimento da cooperação em áreas como agricultura, infraestruturas, energia, economia digital, desenvolvimento verde e minerais críticos.

Dirigentes dos dois países referem que as relações entre ambos estão baseadas na afinidade entre seus povos. As obras cinematográficas contemporâneas chinesas são muito apreciadas pelo público vietnamita, e as músicas pop vietnamitas estão em alta nas redes sociais chinesas. Recentemente, devido a políticas de voos diretos e facilitação de vistos, a província fronteiriça chinesa de Yunnan, na região sudoeste, recebeu um grande número de turistas vietnamitas. Em maio deste ano, o número de turistas chineses que visitaram o Vietname ascendeu aos 357 mil, fazendo com que a China se tornasse novamente a maior fonte de turistas para o país.

As duas partes propõem-se também reforçar a coordenação e cooperação sob mecanismos multilaterais, como a Organização das Nações Unidas (ONU) e a Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), promover a cooperação no âmbito das três principais iniciativas globais propostas pela China e impulsionar a multipolarização equitativa e ordenada do mundo e a globalização económica inclusiva. Isso certamente será benéfico para a paz e o desenvolvimento regional e global.

