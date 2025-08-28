diario as beiras
Figueira da Foz

Regulador suspende atividade de consultório de medicina dentária na Figueira da Foz

28 de agosto às 14 h28
0 comentário(s)
DR

A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) suspendeu a atividade de um consultório de medicina dentária no concelho da Figueira da Foz, por ter um profissional não habilitado a praticar atos médicos, anunciou hoje a ERS.

Em comunicado, o regulador sublinha que o estabelecimento em causa já tinha sido anteriormente “alvo de intervenção da ERS, por ter sido constatada a prática de atos de medicina dentária pelo mesmo profissional não habilitado”.

A ERS acrescenta que, nesta nova ação, foi também constatado “incumprimento grave” dos requisitos legais, regulamentares e normativos “relativos ao procedimento de reprocessamento dos dispositivos médicos de uso múltiplo e à higiene e segurança e salvaguarda da saúde pública”.

Tal não assegurava o “princípio da saúde humana e do ambiente”, num “claro desprezo pelas precauções básicas do controlo de infeção, constituindo uma ofensa à saúde e segurança dos utentes e profissionais”.

“Perante estes factos, a ERS decretou uma medida cautelar de suspensão imediata da atividade daquele estabelecimento”, adianta o comunicado, precisando que a suspensão “só será declarada extinta quando for comprovada a eliminação do perigo para a saúde e segurança dos utentes”.

Os factos foram comunicados ao Ministério Público, à Ordem dos Médicos Dentistas e à Ordem dos Médicos.

O estabelecimento foi fiscalizado no âmbito de uma ação da ERS que abrangeu vários estabelecimentos de prestação de cuidados de saúde no concelho da Figueira da Foz.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

28 de agosto

Figueira da Foz: Obras vão condicionar trânsito na ponte Edgar Cardoso durante um mês a partir de terça-feira
28 de agosto

Ginásio Figueirense de luto pela morte de José Barbosa
28 de agosto

Música experimental em dois dias gratuitos no Festival Les Siestes em Coimbra
28 de agosto

Grupos de folclore locais e internacionais atuam em Coimbra

Figueira da Foz

Figueira da Foz
28 de agosto às 17h13

Figueira da Foz: Obras vão condicionar trânsito na ponte Edgar Cardoso durante um mês a partir de terça-feira

0 comentário(s)
DesportoFigueira da Foz
28 de agosto às 16h26

Ginásio Figueirense de luto pela morte de José Barbosa

0 comentário(s)
Figueira da Foz
28 de agosto às 14h28

Regulador suspende atividade de consultório de medicina dentária na Figueira da Foz

0 comentário(s)