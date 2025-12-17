diario as beiras
CIM Região de Coimbra

Região de Coimbra quer ligação da A13 ao IP3 e variante de Penacova

15 de dezembro de 2025 às 21 h30
0 comentário(s)

A Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIMRC) defendeu hoje a construção da variante de Penacova e uma ligação da A13 ao IP3, no âmbito da requalificação daquele itinerário que liga Coimbra a Viseu.

A CIMRC afirmou que defende a requalificação em perfil de autoestrada na totalidade do traçado do IP3, numa deliberação tomada no conselho intermunicipal que decorreu na quinta-feira e que já foi enviada ao ministro das Infraestruturas e Habitação, que tinha dado até hoje para as duas comunidades intermunicipais envolvidas se pronunciarem sobre o traçado do IP3.

Além da requalificação em perfil de autoestrada, a CIMRC defende a construção da ligação da A13 (que ficou por terminar no nó de Ceira, no concelho de Coimbra) ao IP3, junto à zona de Souselas, afirmou aquela comunidade intermunicipal, em nota de imprensa enviada hoje à agência Lusa.

A CIMRC propõe ainda a construção da chamada variante de Penacova em perfil de autoestrada, incluindo uma via estruturante de ligação aos concelhos a sul do IP3 e que possa terminar em Góis.

“Esta solução visa garantir a melhoria e a segurança da circulação rodoviária na região, com um cronograma que permite a execução mais célere da requalificação do troço principal do IP3”, afirmou a CIMRC.

Além do IP3, os autarcas da região de Coimbra reivindicam também a construção e requalificação de outras vias estruturantes para o território.

Também a CIM de Viseu Dão Lafões se pronunciou hoje sobre a requalificação do IP3, defendendo que a mesma possa estar concluída em 2030 e sem portagens.

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Miguel Pinto Luz, esteve em Viseu no dia 24 de novembro reunido com os autarcas das CIM Viseu Dão Lafões e da Região de Coimbra.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

17 de dezembro

Nova administração dos SMTUC escolhida por Ana Abrunhosa
17 de dezembro

Autarca de Mortágua sereno com buscas da PJ na Câmara
17 de dezembro

Mike El Nite e Linda Martini no arranque de 2026 no Salão Brazil em Coimbra
17 de dezembro

Alunos de todo o país alertam para degradação de residências por falta de obras

CIM Região de Coimbra

CIM Região de CoimbraMortágua
17 de dezembro às 18h59

Autarca de Mortágua sereno com buscas da PJ na Câmara

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraMiranda do Corvo
17 de dezembro às 11h36

Miranda do Corvo: Há mais mulheres na política mas a igualdade ainda está distante

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraDesporto
17 de dezembro às 10h39

Futebol: Cinco “finais” para lutar pela subida

0 comentário(s)