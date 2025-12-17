A Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIMRC) defendeu hoje a construção da variante de Penacova e uma ligação da A13 ao IP3, no âmbito da requalificação daquele itinerário que liga Coimbra a Viseu.

A CIMRC afirmou que defende a requalificação em perfil de autoestrada na totalidade do traçado do IP3, numa deliberação tomada no conselho intermunicipal que decorreu na quinta-feira e que já foi enviada ao ministro das Infraestruturas e Habitação, que tinha dado até hoje para as duas comunidades intermunicipais envolvidas se pronunciarem sobre o traçado do IP3.

Além da requalificação em perfil de autoestrada, a CIMRC defende a construção da ligação da A13 (que ficou por terminar no nó de Ceira, no concelho de Coimbra) ao IP3, junto à zona de Souselas, afirmou aquela comunidade intermunicipal, em nota de imprensa enviada hoje à agência Lusa.

A CIMRC propõe ainda a construção da chamada variante de Penacova em perfil de autoestrada, incluindo uma via estruturante de ligação aos concelhos a sul do IP3 e que possa terminar em Góis.

“Esta solução visa garantir a melhoria e a segurança da circulação rodoviária na região, com um cronograma que permite a execução mais célere da requalificação do troço principal do IP3”, afirmou a CIMRC.

Além do IP3, os autarcas da região de Coimbra reivindicam também a construção e requalificação de outras vias estruturantes para o território.

Também a CIM de Viseu Dão Lafões se pronunciou hoje sobre a requalificação do IP3, defendendo que a mesma possa estar concluída em 2030 e sem portagens.

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Miguel Pinto Luz, esteve em Viseu no dia 24 de novembro reunido com os autarcas das CIM Viseu Dão Lafões e da Região de Coimbra.