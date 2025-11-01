diario as beiras
Região de Coimbra com mais de 30 ocorrências desde as 00H00 devido ao mau tempo

31 de outubro às 22 h38
DR

O Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra registou, até às 18H00, mais de 30 ocorrências na Região de Coimbra, revelou o comandante Carlos Luís Tavares.

Foram recebidos 1o alertas para quedas de árvore, dois movimentos de massa, oito inundações e 12 quedas de estruturas.

Pelas 21H30, o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil registava uma colisão rodoviária na A1, entre o nó de Condeixa e o nó de Soure, que mobilizava 12 operacionais e cinco meios, registava-se um despiste com um ferido ligeiro na zona de Santo António dos Olivais que mobilizada 19 operacionais e seis meios e ainda uma colisão em Buarcos.

Nota ainda para ocorrências em equipamentos, inundações e quedas de árvore em vários concelhos da região.

 

 

Daniel Filipe Pereira

