Região de Coimbra apresenta guia de locais únicos na Bolsa de Turismo de Lisboa

A Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra vai apresentar na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) um guia sobre locais únicos no seu território e um filme promocional produzido a 100% por inteligência artificial.

O guia, que será apresentado na quarta-feira, 12 de março, dia de abertura do certame, contém 114 locais dos 19 municípios que integram aquela comunidade, anunciou hoje o seu presidente, Emílio Torrão, em conferência de imprensa.

“A região tem locais únicos e absolutamente diferenciadores, que podem ser visitados ao longo de todo o ano, que é uma característica que estamos a explorar com este tema, estimulando as pessoas a conhecerem locais únicos no nosso território”, sublinhou.

Segundo Emílio Torrão, que preside também à Câmara de Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra, o guia pretende divulgar o património, a natureza e a cultura, propondo mais do que um local por município para “oferecer várias perspetivas de visita”.

O dirigente acrescentou que grande atração do stand da CIM Região de Coimbra na BTL 2025, que decorre de 12 a 16 de março, será a exibição do “primeiro filme de turismo feito 100% por inteligência artificial” em Portugal.

“A inteligência artificial vai permitir que possamos oferecer um filme completamente inovador do ponto de vista daquilo que é apelativo, ou seja, conseguimos com as nossas imagens apelativas fazê-las muito mais espetaculares”.

A CIM Região de Coimbra volta a apostar num stand “inovador e atrativo”, que vai acolher uma programação variadas dos seus 19 municípios, com degustações de produtos regionais e espaço para operadores turísticos.

Um dos maiores objetivos passa por apresentar o território “como um destino turístico coeso e diversificado, com os 19 municípios a interagirem em simultâneo e a proporcionarem um desafio a todos os visitantes”, sustentou Emílio Torrão.

Além de divulgar a oferta turística da região, a CIM pretende diminuir o fator sazonalidade e aumentar a estada média do turismo, apostando num turismo sustentável e de baixo impacto ambiental.

Dando ênfase à palavra “único”, o secretário executivo da CIM, Jorge Brito, reforçou a necessidade da região se diferenciar com a apresentação de 114 locais “inimitáveis, que só existem na região de Coimbra”, em resultado de um trabalho “longo e de crivo fino”.

O stand, acrescentou, “será inovador e atrativo, muito aberto e ligado ao território”, no qual os visitantes vão poder tirar fotografias como se estivessem num dos 19 locais únicos da região de Coimbra.

A CIM da Região de Coimbra integra os municípios de Arganil, Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Góis, Lousã, Mira, Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penacova, Penela, Soure, Tábua e Vila Nova de Poiares, no distrito de Coimbra, e Mealhada e Mortágua (distritos de Aveiro e Viseu, respetivamente).