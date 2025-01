Região Centro: “Sabores ao Centro” pretende valorizar a gastronomia e os vinhos

“Sabores ao Centro” é o novo projeto da Turismo Centro de Portugal que pretende promover a riqueza e a diversidade gastronómica e a oferta de enoturismo. A iniciativa foi apresentada este fim de semana na Feira Internacional de Turismo – FITUR, em Madrid.

O programa tem como “grande objetivo promover a região Centro de Portugal como destino de turismo gastronómico sustentável”, referiu a vice-presidente da Turismo Centro de Portugal, Anabela Freitas.

“A gastronomia só se faz com produtos locais. Este programa visa valorizar a gastronomia da região e todos os produtores locais. Quando os valorizamos, estamos a incrementar a economia local”, sublinhou.

A criação desta plataforma vai permitir destacar a cultura gastronómica da região. A iniciativa envolve agentes públicos e privados, destacando a importância da cooperação a nível sub-regional e supramunicipal, e foca-se em potenciar os recursos e promover as diversas ofertas.

