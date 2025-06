Região Centro disponibiliza 3 ME para proteção e conservação da natureza

A Autoridade de Gestão do Programa Regional do Centro abriu um concurso com dotação de três milhões de euros (ME) para apoiar ações de proteção e conservação da natureza e da biodiversidade em áreas protegidas na Região Centro.

“A abertura deste concurso e a disponibilização dos fundos europeus responde, em primeiro lugar, a uma preocupação de preservação das áreas classificadas da região Centro. É também um incentivo à gestão conjunta destas áreas especiais e à possibilidade de valorização destes territórios sem prejudicar a sua biodiversidade”, destacou a presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC).

Segundo Isabel Damasceno, a própria CCDRC tem competências nesta matéria, no âmbito do processo de descentralização, pelo que é uma área de trabalho com a qual estão comprometidos “em termos de articulação e trabalho em rede”.

A apresentação de candidaturas decorre até 30 de setembro, sendo este concurso dirigido aos municípios e outras entidades que integram as Comissões de Cogestão de áreas protegidas localizadas na Região Centro.

Prevê intervenções em Parques Naturais (Douro Internacional, Serra da Malcata, Serra da Estrela, Serra de Aire e Candeeiros e Tejo Internacional), Reservas Naturais (Dunas de S. Jacinto, Paul de Arzila, Berlengas e Paul do Boquilobo), a Paisagem Protegida da Serra do Açor e para o Monumento Natural Pegadas de Dinossaurios de Ourém/Torres Novas.

O foco das intervenções a apoiar compreende a recuperação e proteção de espécies e habitats, a recuperação de ecossistemas degradados ou sujeitos a impactes severos, a conservação e valorização de geossítios e monumentos naturais, e a prevenção, controlo e erradicação de espécies exóticas invasoras.

Contempla ainda o apoio a intervenções de adaptação às alterações climáticas em áreas relevantes para a biodiversidade, bem como-o reforço da rede de parques, infraestruturas verdes e unidades de paisagem, valorizando a diversidade de espaços de reencontro com a natureza e abrindo novos habitats e nichos ecológicos.