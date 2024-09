Refúgio literário da Integrar vandalizado por dois jovens

O refúgio literário da associação Integrar foi vandalizado no passado sábado, durante a noite, informa a associação através das redes sociais.

Na publicação, a Integrar refere que “o ato foi praticado por dois jovens que foram vistos por uma vizinha da instituição. Temos testemunhas e lamentamos este ato gratuito de vandalismo contra um Equipamento que se destina a promover a cultura literária junto da comunidade”.

A associação sublinha ainda que “o refúgio literário, situado na rua do Teodoro, nº 1, é um espaço criado pela Integrar, através de uma cabine telefónica, cedida pela Altice, para promover a leitura e facilitar o acesso a livros a todas as pessoas que queiram usufruir. Desde a sua inauguração, em abril, já passaram por este espaço largas dezenas de pessoas que, todas as semanas, levam e trazem novos livros”.