Um dia para visitar edifícios de Coimbra restaurados por arquitetos

Há edifícios emblemáticos da cidade (públicos e privados) que são verdadeiros exemplos de requalificação patrimonial, que o público em geral pode ficar a conhecer num único dia.

Muitos deles estão, habitualmente, de portas fechadas, mas duas dezenas desses imóveis históricos vão receber visitas no próximo sábado, durante todo o dia.

Foram integrados num roteiro elaborado pelo Município de Coimbra, em colaboração com a Secção Regional da Ordem dos Arquitetos, e foram escolhidos pela qualidade da reabilitação realizada, num projeto de arquitetura de autor.

Há edifícios destes que foram transformados em alojamento local ou aparthoteis, como a Casa dos Aromas (ao lado da entrada do Portugal dos Pequenitos), e a House Coimbra (na rua Tenente Campos Rego, em Montes Claros)

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