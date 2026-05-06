Coimbra

Um dia para visitar edifícios de Coimbra restaurados por arquitetos

06 de maio de 2026 às 07 h43
Cláudia Santos, Liliana Moniz, Margarida Mendes Silva e Benedita Alves |Foto: A.R.
António Rosado
Autor
António Rosado

Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...

Há edifícios emblemáticos da cidade (públicos e privados) que são verdadeiros exemplos de requalificação patrimonial, que o público em geral pode ficar a conhecer num único dia.
Muitos deles estão, habitualmente, de portas fechadas, mas duas dezenas desses imóveis históricos vão receber visitas no próximo sábado, durante todo o dia.
Foram integrados num roteiro elaborado pelo Município de Coimbra, em colaboração com a Secção Regional da Ordem dos Arquitetos, e foram escolhidos pela qualidade da reabilitação realizada, num projeto de arquitetura de autor.
Há edifícios destes que foram transformados em alojamento local ou aparthoteis, como a Casa dos Aromas (ao lado da entrada do Portugal dos Pequenitos), e a House Coimbra (na rua Tenente Campos Rego, em Montes Claros)

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