O processo de reestruturação da rede dos Serviços Municipalizados e Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) está a desenvolver duas arquiteturas alternativas, esperando-se que o processo esteja concluído no final do ano.

O trabalho desenvolvido na reestruturação das linhas dos SMTUC foi hoje apresentado na Câmara de Coimbra por Sandra Lameiras e Miguel Lopes, da OPT, empresa que está responsável pelo processo que pretende rever e reestruturar a rede dos autocarros urbanos, face à entrada em operação do Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM) e da nova concessão dos transportes intermunicipais.

