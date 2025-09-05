Reembolsos com as pulseiras levam Góis Moto Clube a devolver 50 mil euros

O cancelamento da 32.ª edição da Concentração Internacional de Motos de Góis, devido ao incêndio que deflagrou no Candal (Lousã), no passado dia 14 de agosto, levou o Góis Moto Clube, organizador do evento, a devolver 50 mil euros a quem solicitou o reembolso do dinheiro carregado para as pulseiras, que não foi utilizado durante o evento, que deveria ter decorrido entre 14 e 17 de agosto.

Devido ao fogo, apenas se realizaram atividades no dia 14, com a concentração a ser cancelada no dia seguinte. “Tivemos 10.200 pulseiras compradas só para um dia”, contou o presidente do Góis Moto Clube, Nuno Bandeira, que frisou que os valores dos pedidos já foram “transferidos”.

“Quando é cancelado por motivo de forçar maior, legalmente não somos obrigados a fazer a devolução do valor do bilhete”, relembrou. Cancelada devido ao incêndio, a concentração é abrangida pelo Decreto-Lei n.º 23/2014.

Toda a informação na edição impressa e digital de hoje, sexta-feira, do DIÁRIO AS BEIRAS