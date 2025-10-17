diario as beiras
Nacional

Redução do IRC para 19% em 2026 aprovada na votação final

17 de outubro às 13 h01
0 comentário(s)

A redução da taxa geral de IRC de 20% para 19% em 2026 foi aprovada hoje no parlamento na votação final global, com os votos a favor do PSD, CDS-PP, Chega, IL, PAN e JPP.

O PS, o Livre, o PCP e o BE votaram contra.

A nova taxa prevista no diploma vai aplicar-se aos rendimentos que as empresas obtiverem em 2026.

Além do desagravamento da taxa dos atuais 20% para 19% no próximo ano, o diploma consagra uma descida nos dois anos seguintes. A taxa passará para 18% em 2027 e para 17% a partir de 2028.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

17 de outubro

Politécnico adotou o "União", o novo gato da instituição
17 de outubro

Redução do IRC para 19% em 2026 aprovada na votação final
17 de outubro

Mais de 15 mil eleitores usaram voto antecipado nas Autárquicas
17 de outubro

Portugal mantém dois milhões de pessoas na pobreza, alerta rede-europeia

Nacional

Nacional
17 de outubro às 13h01

Redução do IRC para 19% em 2026 aprovada na votação final

0 comentário(s)
Nacional
17 de outubro às 11h13

Mais de 15 mil eleitores usaram voto antecipado nas Autárquicas

0 comentário(s)
Nacional
17 de outubro às 11h08

Portugal mantém dois milhões de pessoas na pobreza, alerta rede-europeia

0 comentário(s)