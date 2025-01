A produção de reciclagem aumentou 9% em 2024 no concelho de Coimbra face a 2023.

A informação foi ontem adiantada pela Câmara Municipal de Coimbra na conferência de imprensa que realizou para apresentar os resultados na área da recolha de resíduos recicláveis.

Ao todo, dos 783 ecopontos distribuídos pelo concelho, foram recolhidas mais 5.100 toneladas de resíduos recicláveis: 1.900 toneladas de vidro, 1.300 toneladas de plástico e 1.900 toneladas de papel e cartão, ao longo do último ano.

Para o presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva, estes números são animadores, dando perspetivas de um contínuo crescimento no futuro.

Notícia completa nas edições impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS assinaturas@asbeiras.pt