diario as beiras
Leiria

Recém-nascido abandonado à porta dos Bombeiros Sapadores de Leiria

20 de outubro às 09 h32
0 comentário(s)
DR

Um recém-nascido foi deixado na madrugada de hoje junto aos Bombeiros Sapadores de Leiria, que o transportaram para o Hospital de Leiria, confirmou o comandante dos bombeiros.

O caso ocorreu pelas 03:57, quando o bebé foi encontrada na entrada do edifício dos bombeiros, dentro de um saco de compras, adiantou a fonte.

O bebé, um menino, foi depois levado para o Hospital de Leiria para ser avaliado e o caso foi entregue às autoridades.

A informação tinha sido inicialmente avançada pela CNN Portugal, que acrescentou que o saco de compras, além do bebé, tinha fraldas e leite.

Foram guardadas imagens de videovigilância do exterior do quartel, que podem ajudar a identificar quem abandonou o recém-nascido, acrescentou a fonte.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

20 de outubro

Coimbra: Crianças finalizam puzzle de 103 mil peças que ilustra Portugal dos Pequenitos
20 de outubro

Construção de cinco edifícios em escala reduzida no Portugal dos Pequenitos arranca em janeiro
20 de outubro

Coimbra: Portugal dos Pequenitos transforma-se em aldeia de Natal no final de novembro
20 de outubro

Coimbra integra consórcio europeu para dar resposta à poluição por nitratos

Leiria

Leiria
20 de outubro às 09h32

Recém-nascido abandonado à porta dos Bombeiros Sapadores de Leiria

0 comentário(s)
CoimbraLeiriaRegião Centro
15 de outubro às 12h13

Relação de Coimbra mantém pena suspensa para motorista da Bolt por coação sexual a passageira menor em Leiria

0 comentário(s)
Leiria
12 de outubro às 12h26

Jovem de 18 anos baleado de madrugada junto a discoteca em Leiria

0 comentário(s)