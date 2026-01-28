O rebocador norueguês contratado para retirar o cargueiro Eikborg – que se encontra sem leme ao largo da Figueira da Foz – teve de fazer escala em Vigo e deverá chegar junto ao navio na próxima madrugada, revelou Eduardo Monteiro. Segundo revelou hoje à Lusa o responsável da agência de navegação Eurofoz, o agente em Portugal do armador dos Países Baixos, o rebocador teve de fazer “uma escala em Vigo, ao final da tarde de ontem [terça-feira] para abastecer uma série de coisas, nomeadamente cabos mais adequados ao resgate e houve um atraso no fornecimento de alguns materiais”.

“Só hoje de manhã puderam sair de lá. Portanto, o rebocador está a caminho do navio e vai chegar na próxima madrugada, algures entre a 01H00 e 03H00, e o que está planeado é amanhã [quinta-feira] engatarem e virem embora para o norte de Espanha, provavelmente para a zona da Galiza, onde deverão chegar na sexta-feira”, acrescentou o responsável. O Eikborg alertou que tinha ficado sem leme na terça-feira, a cerca de 22 milhas náuticas (cerca de 40 quilómetros) da costa portuguesa, revelou a Autoridade Marítima Nacional.

O Eikborg tem a bordo seis tripulantes, todos estrangeiros (o capitão é neerlandês, havendo ainda dois indonésios, um letão, um russo e um filipino) e transporta 3.300 toneladas de pasta de papel (carga oriunda da celulose Celbi, do grupo Altri), que tinham como destino um porto alemão. O navio, com 89 metros de comprimento e 18 anos (foi construído em 2008), é propriedade de uma empresa do grupo neerlandês Royal Wagenborg, fundado em finais do século XIX e que possui 160 navios de carga e cerca de 3.000 colaboradores.