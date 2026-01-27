O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, desafiou hoje o PSD, o CDS, o Chega e a IL a organizarem uma manifestação de apoio ao novo pacote laboral para se perceber o que lhes vai acontecer.

“Fica aqui este desafio. PSD, CDS, Chega e Iniciativa Liberal, os donos do pacote laboral, marquem um dia para os trabalhadores estarem na rua a apoiar o pacote laboral. Marquem a manifestação de apoio ao pacote laboral, que eu quero ver o que é que lhes vai acontecer. Marquem! Marquem o dia!”, desafiou o dirigente comunista na sua intervenção durante uma sessão pública no Porto.

Num discurso em que enfatizou a necessidade de não baixar os braços, Raimundo lembrou a greve de 11 de dezembro para dizer que “o pacote laboral foi rejeitado” e que “agora é preciso derrotá-lo de uma vez por todas”, pedindo “mais centralidade” na ação do partido e prometendo “força e mais um empurrão” no dia 28 de fevereiro [dia de manifestação nacional contra o pacote laboral convocado pela CGTP].

“A greve geral no passado dia 11 de dezembro mostrou que há uma força imensa nos trabalhadores e nas populações. E, camaradas, a força que se libertou no dia 11 de dezembro não foi uma força para que os direitos andem para trás. Foi uma força para travar a ofensiva, para abrir o caminho para que os direitos andem para a frente. Foi isso que se pensou no dia 11 de dezembro”, disse Paulo Raimundo.