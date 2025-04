Râguebi: Talento de Leonor não está escrito no bilhete de identidade

Esta é uma história de superação, de vontade, de formação de nível, mas também de muito talento. Leonor Bernardo é a visão mais tangível da formação de qualidade da Agrária no râguebi feminino. Perdeu-se uma atleta de atletismo, mas ganhou-se uma jogadora de râguebi com “ganas” de chegar aos mais altos patamares.

Em criança as bonecas andavam lá por casa, mas o desporto sempre foi uma prioridade. O râguebi apareceu pela mão da mãe, mas os dois pais foram fundamentais em dar a possibilidade de experimentar a modalidade. Ainda teve uma incursão pelo atletismo, mas a aposta no râguebi, apesar de sujar mais roupa e assustar mais os pais, foi a opção escolhida e bem escolhida de Leonor.

Aos 13 anos é a mais jovem atleta da equipa da Agrária que foi campeã da 1.ª divisão e que, no próximo ano, disputará o principal escalão da modalidade.

