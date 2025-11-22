diario as beiras
Râguebi: Seleção nacional treinou no Estádio Cidade de Coimbra

22 de novembro às 11 h50
DB - Pedro Filipe Ramos

Tudo a postos para o grande jogo do XV de Portugal, hoje, no Estádio Cidade de Coimbra, frente à seleção nacional do Canadá. A partida vai ter início às 16H00.

Ontem, entretanto, a presidente da Câmara Municipal de Coimbra, marcou presença e aproveitou para deixar uma mensagem de boa sorte à seleção nacional.

“É um bom momento para uma cidade que tem o râguebi no seu ADN e que tem a equipa da Académica a disputar a Divisão de Elite”, afirmou Ana Abrunhosa, fazendo questão de lembrar que, na sua própria equipa, na câmara, tem vários elementos que jogaram râguebi.

Paulo Marques

