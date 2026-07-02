Futebol: Objetivo é manter-se na 3ª Divisão

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

A equipa feminina sénior da Académica/OAF assume que o prinicipal objetivo, para a próxima época, é manter-se na 3.ª Divisão

Depois de ficar a saber que vai disputar a 3.ª Divisão, a equipa feminina da Académica/OAF assumiu ontem que o principal objetivo é a permanência.

“O objetivo principal é manter na 3.ª divisão. Para garantirmos o mais cedo possível precisamos de garantir o acesso à fase de Apuramento de Campeão. Temos que ficar nos três primeiros lugares”, disse ontem a diretora-desportiva da Académica/OAF, Sandra Marques, durante uma conferência de imprensa que decorreu na Academia Briosa XXI.

A conferência de imprensa surge após a equipa ficar a conhecer que iria disputar a 3.ª Divisão. A não verificação dos requisitos obrigatórios (não tinha a certificação de Entidade Formadora) por parte de um dos clubes que havia garantido a permanência na competição abriu caminho à integração da Académica/OAF na divisão. Desta forma, a equipa feminina academista assegura a participação na prova na próxima época.

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