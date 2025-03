Râguebi feminino da Agrária volta ao lugar a que pertence

Equipa feminina de râguebi da Agrária foi recebida na Câmara Municipal de Coimbra depois de se ter sagrado campeã do Campeonato Nacional de Râguebi só com vitórias

Esta história poderia dar um filme, mas não seria tão perfeita. A época da equipa feminina de Râguebi da Agrária começou com desilusão, decisões difíceis e alguma incerteza, mas terminou em perfeição.

Por decisão da direção do clube, a equipa decidiu descer da Divisão de Honra (principal escalão de râguebi), onde sempre militou, para a 1.ª divisão, devido ao final de carreira de muitas das atletas mais experientes do plantel. A decisão mostrou-se certeira, com a equipa de Coimbra a vencer todos os jogos e a sagrar-se campeã da 1.ª divisão de râguebi.

Ao DIÁRIO AS BEIRAS, Beatriz Inácio, capitã de equipa com apenas 19 anos, garantiu que o início da época foi feito com muitas incertezas, mas destacou o papel que todos tiveram na estabilização da equipa.

“O início foi difícil, não sabíamos o que estava a nossa espera, mas, com a ajuda de todo o plantel, da equipa técnica e do clube, conseguimos crescer e fizemos o nosso melhor”, explicou.

