Râguebi: Dérbi distrital joga-se esta noite em Taveiro

Académica e RC Lousã defrontam-se, hoje, em jogo a contar para a Divisão de Honra do Campeonato Nacional de Râguebi, top-12 – fase de manutenção.

O encontro está agendado para as 20H30, no Estádio Municipal Sérgio Conceição, em Taveiro.

As duas equipas do distrito de Coimbra ocupam os dois últimos lugares da tabela classificativa, contando ambas com uma vitória e duas derrotas – embora os “pretos” tenham a vantagem de um ponto bónus, o que lhes permite, para já, escapar ao último posto, que “vale” a despromoção direta.

As duas formações vêm, também, de derrotas na jornada anterior, embora a da Académica – 24-23, em Montemor-o-Novo – seja mais difícil de digerir, até porque permitiu à equipa alentejana ganhar novo fôlego, no árduo caminho que ainda têm de trilhar os últimos do grupo de manutenção (em que o Técnico tem de ser incluído).

