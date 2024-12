Râguebi: Académica e RC Lousã iniciam a Divisão de Honra

Arranca este fim-de-semana a Divisão de Honra de râguebi, concretizando o novo formato da competição, nesta época 2024/2025. O campeonato nacional conta com mais equipas e incluiu, já, a realização prévia de um Torneio de Abertura.

Como explicou a Federação Portuguesa de Rugby, estas alterações têm como objetivo adaptar o calendário aos compromissos da Seleção Nacional e da franquia Lusitanos na Rugby Europe Super Cup, ao longo da época.

Académica e Rugby Club da Lousã preparam-se, assim, para (re)entrar em competição, agora para a disputa do campeonato nacional. O formato divide as 12 equipas em três grupos de quatro, estando a AAC integrada no Grupo A, com Belenenses, CDUL e RC Montemor.

Ler notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS