Rádio Universidade de Coimbra celebra 39 anos com concerto dos Telectu

O 39.° aniversário da Rádio Universidade de Coimbra (RUC), que decorre ao longo do mês de março em espaços culturais da cidade, reúne diferentes atividades, com destaque para o espetáculo da dupla Telectu.

Cabeça de cartaz desta programação, o projeto Telectu, “um dos pioneiros do experimentalismo musical português”, nasceu em 1982, com Vítor Rua e Jorge Lima Barreto, sendo “um nome de peso e um dos mais incisivos que existem até agora na criação” deste género de música, referiu Lexi Narovatkin, do departamento de programação e da comissão de celebração do trigésimo nono aniversário da Rádio.

Ao longo da conferência para apresentação do programa de aniversário da Rádio, na manhã de hoje, Lexi Narovatkin esclareceu que o projeto foi retomado em 2019, por Vítor Rua e por Ilda Teresa Castro, passando por algumas transformações.

No dia 29 de março, no Teatro Académico de Gil Vicente (TAGV), em Coimbra, Telectu: Tau Ceti retoma o repertório dos anos 80, mas reimaginado, fechando a programação comemorativa.

Sob o lema “RUC – 39 Anos a Puxar Cabo”, as atividades arrancam no dia 28 de fevereiro com a dupla de ‘DJ’ Rare Romance, que realizarão a última matiné do mês da Casa das Artes Bissaya Barreto.

Um concerto do quarteto de noise-rock lisboeta c-mm, pela primeira vez a atuar em Coimbra, no dia 15 de março, no corredor da RUC, e partidas de futebol, no dia 22, no campo de Santa Cruz, complementam o programa.

O 39.º aniversário é assinalado a 01 de março, com uma festa na República da Praça.

Integrada na Semana Cultural da Universidade de Coimbra (UC), a atividade Plasticidade de Poesia acontece em dois momentos – no dia 06 de março, no Teatro dos Estudantes da UC, decorre uma roda de conversa para falar da poesia de um ponto de vista mais académico, e não só, enquanto no dia seguinte, no Centro de Artes Visuais, há uma atividade performativa, que conjuga poesia e música.

No dia 08 de março será feita uma emissão especial por parte do Departamento de Informação da RUC, em que tem lugar um debate acerca dos desafios dos média alternativos.

O programa conta com “várias atividades de interesse para a comunidade”, classificou Lexi Narovatkin, defendendo que a RUC “se mantém enquanto agente – ou agitador – cultural”.

Já o vogal da direção da Rádio, Pedro Andrade, afirmou que esta é “uma programação vasta e eclética”, que vai de encontro com “vários pontos do Plano Nacional da Juventude”.