Queima das Fitas coloca tapete verde na tenda dos núcleos e Dj’s

A tenda do núcleos e dos Dj’s, na Praça da Canção, terá, este ano, um tapete verde, revelou o coordenador geral da Queima das Fitas de Coimbra, Carlos Missel, através das redes sociais.

Esta é uma das grandes novidades para esta edição da Queima das Fitas de Coimbra, à semelhança do que já acontece no Palco Forum Coimbra (Palco principal) onde acontecem os concertos dos artistas principais do evento que também continuará a ter um tapete relvado verde.

O objetivo é diminuir a quantidade de pó.

O patrocinador da festa estudantil está também a oferecer 14 bilhetes gerais. Para participar no concurso basta seguir o Forum Coimbra no Instagram, partilhar o teu “Kit” de essenciais da Queima das Fitas de Coimbra por publicação ou stories e identificar um amigo e o @ccforumcoimbra. Segundo a publicação “uma visita ao Forum Coimbra pode ajudar a completar o kit”.

Através das redes sociais, a Queima das Fitas de Coimbra comunicou que o bilhetes gerais já estão esgotados, bem como o “pack” baile de gala e chá dançante.

A Queima das Fitas de Coimbra realiza-se de 23 a 31 de Maio, na Praça da Canção, em Coimbra.