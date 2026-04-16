Alberto Martins escolhido pelo Presidente da República para o Conselho de Estado

O Presidente da República, António José Seguro, escolheu o antigo ministro e líder parlamentar do PS Alberto Martins e Isabel Capeloa Gil, reitora da Universidade Católica Portuguesa, entre os cinco membros do Conselho de Estado que lhe compete nomear.

Alberto Martins, antigo presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra e o principal rosto da Crise Académica de 1969, é um dos nomes escolhidos.

Em 2024, foi homenageado pela DG/AAC em Coimbra, com um grande mural na rua Padre António Vieira em sua honra. Na sessão estive presente o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa.

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Alberto Martins é um dos dois conselheiros de Estado ligado ao PS. Foi líder parlamentar e membro do Secretariado Nacional do partido durante a liderança de António José Seguro. Também Nuno Severiano Teixeira, que integrou governos de António Guterres e José Sócrates, fará parte do conselho.

A cientista Maria do Carmo Fonseca, que foi mandatária nacional da candidatura de António José Seguro, Miguel Bastos Araújo, biogeógrafo e investigador distinguido com o Prémio Pessoa, e o professor universitário e antigo ministro Nuno Severiano Teixeira completam a lista.

“A tomada de posse dos novos membros do Conselho de Estado será amanhã, 17 de abril, pelas 14h00, em cerimónia no Palácio de Belém”, lê-se numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

Nos termos da Constituição, o Conselho de Estado é o órgão político de consulta do Presidente da República, presidido por este e composto pelos titulares dos cargos de presidente da Assembleia da República, primeiro-ministro, presidente do Tribunal Constitucional, provedor de Justiça, presidentes dos governos regionais e pelos antigos presidentes da República.

Para além destes membros, integra cinco cidadãos designados pelo Presidente da República, pelo período correspondente à duração do seu mandato, e cinco eleitos pela Assembleia da República, de harmonia com o princípio da representação proporcional, pelo período correspondente à duração da legislatura.

A Assembleia da República fará hoje a eleição dos respetivos cinco conselheiros de Estado, a mais tardia de sempre, mais de dez meses depois do início da atual legislatura.